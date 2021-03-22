رسالة من الدبيبة لـ #أردوغان: نطالبكم بإنهاء عقود المرتزقة السوريين في #ليبيا

اجتمع ممثلون عن المخابرات التركية أمس الأحد، مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حضور السفير التركي سرحات أكسن.

ونقل موقع “218” الليبي، أن المخابرات التركية أعربت للحكومة الجديدة عن استعداد القوات التركية للاستمرار في تقديم التدريب والاستشارات، وفقاً للاتفاقيات الأمنية والعسكرية المُبرمة مع الحكومة السابقة.

ومن جهتها أبلغت حكومة الدبيبة وفق الموقع الليبي الجانب التركي أنها لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريين وستبدأ ترحيلهم عبر تركيا، بما أن حكومة الوفاق الراحلة هي التي تعاقدت معهم.

وأوضحت مصادر الموقع أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيزوران تركيا قريباً، وليعلنا استمرار العمل بالاتفاقيات مع الوفاق، لكن بآليات جديدة تتوافق مع مصلحة البلدين والتغيرات السياسية المحلية والإقليمية.