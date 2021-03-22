إنجلترا: إصابة شرطيين بعد احتجاج عنيف في بريستول

قالت الشرطة البريطانية إن شرطيين أصيبا بجروح خطيرة وأضرمت النار في سيارتي شرطة على الأقل في مدينة بريستول، جنوب غرب إنجلترا، في أعمال عنف بعد احتجاج سلمي.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمس الأحد، في وسط المدينة، متجاهلين قيود كورونا، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لتقييد الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت القوة المحلية إن المظاهرة بدأت سلمياً لكنها تحولت فيما بعد إلى أعمال عنف.

ومن جانبها قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على تويتر إن ما حدث في بريستول غير مقبول.

وأضافت : لن نتغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام من أقلية، وأفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعاً، وأتعاطف مع الشرطيين المصابين.

ونقل اثنان الشرطة إلى المستشفى أحدهما مصاب بكسر في الذراع والآخر بكسر في الضلوع، فيما تعرض آخرون لعنف وسباب كما تعرض الجزء الخارجي من مركز للشرطة في وسط المدينة للتخريب.