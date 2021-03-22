بعد إدراج أرامكو.. ارتفاع استثمارات الأجانب غير المؤسسين والخليجيين بالسوق السعودي

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021 إلى 2.03% من إجمالي السوق، مقارنة ﺑ2% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 504.6 مليون ريال تمت خلال الأسبوع.

وتُعد ملكية الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ أكثر من 15 شهرا، وذلك منذ إدراج شركة أرامكو.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

كما ارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، خلال الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021 إلى 0.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021 بنسبة 0.04%، لتصل إلى 2.47%.