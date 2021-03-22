عاجل… السفير السعودي لرئيس يونيتامس: #المملكة موقفها ثابت.. ستدعم السودان في كل الأحوال

جدد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين على بن حسن جعفر موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل الأحوال، ووقوفها التام إلى جانبه ، وتأييدها المطلق لكل ما فيه أمنه واستقراره وما يحقق تطلعات شعبه في التطور والإزدهار.

وأستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه امس الأحد، فولكر بيزيس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس”.

وأستمع السفير لتنوير من رئيس البعثه عن دورها في تقديم العون لحكومة الفترة الانتقالية والمساعدة في دعم وبناء السلام والمساعدة في دعم الاقتصاد السوداني باستقطاب الدعم والترويج لفرص الاستثمار بالسودان.

وقال فولكر بيزيس أن البعثة ستعمل بالتنسيق مع منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساندة الفنية وتنفيذ برامج الحكومة علاوة على تدريب وتنمية الموارد البشرية.

وجدد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين على بن حسن جعفر موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل الأحوال، ووقوفها التام إلى جانبه ، وتأييدها المطلق لكل ما فيه أمنه واستقراره وما يحقق تطلعات شعبه في التطور والإزدهار.