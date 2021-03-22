عداد كورونا.. الإصابات تتجاوز 123.8 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 123 مليونا و869 ألفا و162 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و727 ألفا و742 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 99 مليونا و795 ألفا و262 حالة.

الهند تسجل 46 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 46 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و646 ألفا و81 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 212 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و97 شخصا.