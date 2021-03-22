مكة: إنقاذ أربعيني من موت محقق بعد انسداد مجرى الهواء كاملاً في الرئة

تمكَّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من استخراج فص ثوم من مجرى الرئة لرجل أربعيني بالمنظار دون تدخل جراحي.

وفي التفاصيل أن الرجل حضر إلى طوارئ المستشفى، حيث كان يعاني من كحة شديدة وضيق في التنفس نتيجة دخول فص الثوم في مجرى الهواء داخل القصبة الهوائية.

وتمَّت مناظرة الحالة، وأُجريت لها أشعة سينية، والتي لم تُظهر أي علامات، ومن ثم تم عمل الأشعة المقطعية، التي أثبتت وجود فص ثوم سدت مجرى الرئة اليسرى كاملاً، وفوراً أُدخل المريض إلى غرفة العمليات.

وتمكَّن الفريق الطبي من استخراج قطعة الثوم الموجودة من مجرى الرئة اليسرى عن طريق منظار الرئة الصلب بقسم المناظير، والتي جنَّبت المريض فتح الصدر وإجراء عملية جراحية.

من جهته أوضح رئيس الفريق الطبي د/سالم الشريف استشاري جراحة الصدر

يجب تجنب بلع فص الثوم او مايشابه من الحبوب كبيرة الحجم كاملة يفضل طحنها او قطعها لقطع صغيرة لتجنبك من الإختناق لاسمح الله.

الجدير بالذكر تكللت العملية بالنجاح بفضل الله تعالى وقد غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة – ولله الحمد – بعد أن أتم الرعاية الطبية اللازمة.