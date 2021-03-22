تعليم الطائف تنفذ برنامجاً تدريبياً عن «لغة الإشارة» لـ ٥٠ عسكري من أمن الطرق

بدأت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التربية الخاصة للبنين تدريب نحو 50 متدربًا من منسوبي قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالطائف على “لغة الإشارة” بهدف تنمية مهارات المتدربين وتمكينهم من تقديم خدمة متميزة لفئة الصم.

ويأتي البرنامج الذي شهد انطلاقته اليوم الاثنين المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف العقيد بندر العتيبي وبحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين ومدير إدارة التربية الخاصة في إطار التعاون الدائم بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والجهات الحكومية في محافظة الطائف.

والذي من خلاله يستطيع رجل أمن الطرق التعامل والتواصل مع أغلى فئة مجتمعية من الصم والبكم باعتبار أن لغة الإشارة هي لغة الأم لذوي الإعاقة السمعية ووسيلة تواصل غير صوتية يستخدمها ذوو الإعاقة السمعية.

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي ، بأن مثل هذا البرامج التدريبية تسهم في تقديم الخدمات للفئة الغالية علينا من التربية الخاصة وتكسب رجال أمن الطرق خبرة في التعامل والحوار مع ذوي الإعاقة السمعية.

مشيداً بالدور الكبير لإدارة التربية الخاصة للبنين في تقديم الجهود مع الجهات الأخرى من باب التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومقدما كذلك شكره لإدارة أمن الطرق على تعاونها مع برامج التعليم بما يحقق الهدف ومقدما شكره لكل من دعم وشارك في إنجاح البرنامج.

فيما قدم العقيد العتيبي الشكر والتقدير لتعليم الطائف على تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ هذا البرنامج النوعي والهام والذي سيسهم في تطوير مهارات رجال أمن الطرق لتقديم أفضل الخدمات لفئة الصم.