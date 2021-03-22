“الاستثمارات العامة” يعين قيادي سابق في غولدمان ساكس بقطاع الاستثمارات

عين صندوق الاستثمارات العامة، مصرفيا كبيرا من غولدمان ساكس للعمل في قطاع الاستثمارات في الصندوق.

وأضافت رويترز، أن إياس الدوسري والذي شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى غولدمان ساكس في السعودية غادر البنك ليتم تعيينه في صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الدوسري قد عمل في هيئة سوق المال السعودية كما عمل في بنك اتش أس بي سي كمدير لقطاع الاستثمار.

يأتي ذلك بعد أن استقطب الصندوق كل من فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركزي الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية السعودية بالإضافة إلى رانيا النشار الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة سامبا المالية السعودية.