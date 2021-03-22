“أسترازينيكا” تؤكد أن لقاحها فعال بنسبة 79 % .. وتوضح خطر التسبب بجلطات دموية

أكدت شركة أسترازينيكا الاثنين أن لقاحها المضاد لكوفيد فعال بنسبة 79 في المئة لجهة منع الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت “الفرنسية”.

وقالت إن اللقاح فعال بنسبة 80 في المئة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما. ويذكر أن دولا عدة نصحت بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في الاختبارات السابقة