رسائل موجهة لفئات المجتمع… محافظ حفرالباطن يدشن أسبوع البيئة

دشن صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة اليوم الاحد أسبوع البيئة “البيئة لنا و لأجيالنا “الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن.

من جهته، أوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة عبدالعزيز اليوسف أن المكتب أعد برامج لتفعيل هذا الأسبوع على كافة الأصعدة الميدانية والإعلامية إضافة إلى رسائل موجهة لجميع فئات المجتمع بالمشاركة مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة.

كما قدم اليوسف شكره لسمو المحافظ لتدشينه أسبوع البيئة وكذلك المشاركة في غرس بعض الاشجار بمقر المحافظة.