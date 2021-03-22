عاجل… التعليم : تحدد موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

اعلنت وزارة التعليم، اليوم عن موعد تسجيل الاطفال في مرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي القادم والذي يبدأ بتاريخ 21/1/1443هـ عن طريق حساب ولي الامر في نظام نور اعتباراً من يوم 25-8-1442هـ ويستمر خلال العام الدراسي.

وحددت وزارة التعليم السن المحدد للقبول وفق الاتي

المستوى الاول (الروضات الاهلية والعالمية فقط ) من مواليد 23-1-1439هـ وحتى 22-1-1440هـ

بينما المستوى الثاني من 23-1-1438هـ حتى 22-1-1439هـ

والمستوى الثالث من 23-1-1437هـ وحتى 22-1-1438هـ

وأولوية التسجيل لمن يسجل أولا من الاطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية وللمتقدمين للمستوى الثالث