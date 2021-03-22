أمانة جدة تكثف جهودها في نطاق بريمان وتغلق 64 منشأة

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة ممثلة في فرع بلدية بريمان الفرعية خلال الأسبوع الماضي، عن تنفيذ 444 جولة ميدانية على المحال التجارية في نطاق الفرع، وإغلاق 64 منشأة مخالفة.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة التي شملت أعمال النظافة ومراقبة المباني والتعديات، إضافة لرصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري في بريمان.

وأوضح رئيس بلدية بريمان المهندس تركي الذروي، أن قسم المباني والتعديات أشعر 111 موقعاً مخالفاً.

كما سحبت البلدية 52 ناقلة استغلت الساحات العامة للوقوف العشوائي، مضيفاً أن أعمال النظافة ورصد الظواهر السلبية نتج عنها إزالة 147 لوحة إعلانية مخالفة وملصقات عشوائية، كما جرى رفع 92 طناً من المخلفات ذات الأحجام الكبيرة.