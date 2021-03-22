335 متدرب على الإنعاش القلبي الرئوي بالهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة

دربت إدارة التدريب للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة 335 متدرباً على المهارات الطبية للإنعاش القلبي الرئوي من بداية العام الجاري 1442هـ وحتى الان ، والتحق بهذه الدورات عدد من منسوبي هيئة الهلال الأحمر وعدد من منسوبي القطاعات الصحية وغير الصحية ، وتم التدريب على مرحلتين هي المعلومات الطبية النظرية وثم التطبيقي العملي والتأكد من اتقان المهارة بشكل جيد.

وتجدر الإشارة الي الإنعاش القلبي هي عملية مزدوجة يقوم المسعف فيهما بانعاش الرئة والقلب ، أما انعاش الرئة فيتم من خلال ايصال الهواء والاوكسجين اليها عن طريق التنفس الصناعي، واما انعاش القلب فيتم عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب ( في المنطقة الواقعة بين العظم الصدري والعمود الفقري ) بحيث يتم ضخ الدم الى الاجزاء الحيوية من جسم المصاب ، خصوصا الدماغ .

كما انه من الأهمية قبل البدء في عملية الإنعاش التأكد من ان الوضع آمن ولا يوجد أي خطر على المسعف اذا اقتربت من المصاب ، حتى يستطيع أداء المهمه بأفضل طريقة.

ووفقا للبرتوكلات الطبية ، كما يحرص القائمين على مثل هذه الدورات نشر الرقم الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997 لطلب سيارة الإسعاف او طلب الارشادات الطبية الاسعافية ، حيث لا يقتصر مهام موظفي عمليات الهلال الاحمر على الرقم 997 لتلبية الطلب الاسعافي بل هناك أطباء واخصائيين متخصصين يعملون على مدار الساعة لتقديم المشور الطبية الاسعافية.

وتجدر الإشارة الي أن مراكز تدريب الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تنتشر في كلاً من جدة والطائف ومكة ، ويعمل على إدارة العملية التدريبية اطباء متخصصين وممارسين صحيين للعمل الاسعافي، وتعقد الدورات التدريبة داخل تلك المراكز او خارجها .