تكريم المسعف سامي العنزي بعد إنقاذه مواطن من حادث سير بحفر الباطن

كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن، في مقر المحافظة، اليوم، المسعف سامي العنزي، بعد إنقاذه لمواطن تعرض لحادث سير ووقف النزيف قبل وصل الفرق الإسعافية، بحضور مدير فرع الهلال الأحمر بحفر الباطن أحمد حجاج الرشيدي.

وعبر سموه، بأن العمل الذي قام به “العنزي” يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادتنا وشعبا أخذوا المبادرة في الأعمال التطوعية الخيرية والمشاركة فيها يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون، والَّرحمة، والإيثار، والمبادرة، وإخلاص النية، وإن ممارسته تنعكس إيجابا على الفرد والمجتمع على حد سواء.

كما نوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعة الحدث، وحرصهم على استقبال المسعف لما قدمه من عمل بطولي.