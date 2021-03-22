رصد 70 ألف ريال لجوائزها.. 400 ألف طالب وطالبة في مبادرة “لنبقى مع الكبار” بعسير

شرعت الإدارات التعليمية في منطقة عسير، في تنفيذ مبادرة “لنبقى مع الكبار”، متضمنة نشر وتأصيل القيم الإسلامية والاعتزاز بالوطن والممارسات الصحية النافعة والمسؤولية الاجتماعية مستهدفة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة يدرسون في 4 الآف مدرسة، و70 ألف معلم ومعلمة و30 ألف إداري وإدارية، وذلك استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه تم تشكيل فرق عمل وإعداد خطة تنفيذية من الإدارات ذات العلاقة على مستوى الإدارة العامة والإدارات التعليمية في المحافظات تعنى بتحقيق أهداف المبادرة ونشرها، لافتا إلى أنه تم إقرار 12 برنامجا لتنفيذ قيم المبادرة ومن أبرزها التحلي بالصفات الإسلامية والإتقان في العمل والاتصاف بالوسطية والتسامح، ومجالسة الأخيار، والمحافظة على الذوق العام، والاهتمام بالمعالم الأثرية، والمحافظة على البيئة وممارسة الرياضة باستمرار، والاتصاف بالإيجابية والتفاؤل، وتنمية مهارات المسؤولية الاجتماعية من خلال الاهتمام بترفيه الأُسر والادخار.

وأضاف “الجوني”، أنه تم تخصيص 70 ألف ريال لمسابقة المبادرة، وبما يسهم في تفاعل الطلاب والطالبات وإبراز مواهبهم، فضلا عن عقد اجتماعات أسبوعية لتقييم سير الأعمال ورفع التقارير اللازمة.