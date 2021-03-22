الصين تتوعد الاتحاد الأوروبي بالعقوبات

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، إن بكين بصدد فرض عقوبات على 10 أفراد وأربعة كيانات من الاتحاد الأوروبي، كإجراءات مضادة لفرض التكتل الاوروبي عقوبات عليها.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الإثنين، أن الخارجية الصينية قالت في بيانها إنها تحث الاتحاد الأوروبي على “التفكير في الذات” و”عدم إلقاء محاضرات بشأن حقوق الإنسان على الآخرين، والتوقف عن التدخل في شؤونهم الداخلية”.

ومن المقرر أن تطال العقوبات دارسين وسياسيين ومسؤولين.

يشار إلى أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، حيث قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة في بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينغيانغ، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في الاتحاد الأوروبي.

وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تشملهم العقوبات.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم.

كما نصت العقوبات على حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت آخر مرة فرض فيها الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بعد مذبحة ميدان تيانانمن في عام 1989.