إعفاء من الحجر المؤسسي.. الكويت تزف بشرى لهذه الفئات

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إعفاء بعض الفئات من الحجر المؤسسي، من القادمين إلى الكويت.

وأضاف أنه يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد الفئات التالية:

1-من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع.

2- من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

3- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين، يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.