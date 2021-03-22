أهان صلاح الدين الأيوبي.. دعوى قضائية تلاحق رجل دين زرادشتي بالعراق

أقامت وزارة الأوقاف بإقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، دعوى قضائية بسبب إهانة شخص يدين بالزرادشتية، أهان القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن التعايش الديني في إقليم كردستان هو أحد أهم أسس وزارة الأوقاف الاستراتيجية، وهو مصدر افتخار لدى الجميع.

وعن تفاصيل الإساءة لصلاح الدين أضافت أنه في التاسع من الشهر الحالي قام شخص يقيم خارج أراضي الإقليم، وعبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بإهانة الشخصية الإسلامية ، صلاح الدين الأيوبي.

وأوضحت أنها تواصلت مع الجهات المعنية والقانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص، لكن عطلة عيد نوروز حالت دون ذلك.

ونوه البيان أن الممثل الرسمي للزرادشتيين أدان هذا الفعل واعتبره لا يمثلهم، وسلوكه معادٍ للقيم الدينية.