“التعليم” تنشر استفتاء بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في رمضان

نشرت وزارة التعليم، استفتاء بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ودعت الوزارة، أولياء الأمور للتصويت على جميع الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور، عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

وجاء التصويت للمرحلة الابتدائية على النحو التالي:

5 صباحا حتى 8 والنصف صباحاً

6 صباحاً حتى 9 صباحاً

7 صباحاً حتى 10 صباحاً

8 صباحاً حتى 11 صباحاً

10 ونصف صباحاً حتى 1 ونصف ظهراً

12 ونصف ظهراً حتى 3 ونصف عصراً

والمرحلتان المتوسطة والثانوية:

12 ونصف ظهرا حتى 4 ونصف عصرا

10 ونصف صباحا حتى 2 ونصف ظهرا

11 ونصف صباحا حتى 3 ونصف عصرا

6 صباحا حتى 10 صباحا

7 صباحا حتى 11 صباحا

5 ونصف صباحا حتى 9 ونصف صباحا

8 صباحا حتى 12 ظهرا