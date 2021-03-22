نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة فرصة للحوثي للتخلي عن الأطماع الإيرانية

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أن المملكة مستمرة في دعمها للشعب اليمني .

وأضاف بن سلمان في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : ” سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وأوضح بن سلمان أن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

كما نوّه أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن،وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل.

كما أشار إلى أن المبادرة تجسد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.