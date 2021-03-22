فيسبوك يغلق 1.3 مليون حساب.. لهذا السبب

أعلنت شركة “فيسبوك” عن إغلاقها 1.3 مليون حساب مزيف في الفترة الماضية ،من أكتوبر حتى ديسمبر.

وأضافت الشركة أن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها.

وأوضحت في تدوينة لها إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له بعدما أوضح خبراء الصحة أنها “غير صحيحة”.

ويأتي إعلان “فيسبوك” عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المضللة.

وكانت الشائعات الكاذبة قد انتشرت بشأن لقاحات فيروس كورونا، على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” و”تويتر”.