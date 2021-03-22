الحريري : يجب على رئاسة الجمهورية احترام عقول اللبنانيين

أصدر المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري بيانا أعرب فيه عن أسفه عن المغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أنه منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصرّ في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل.

وأضوح أن هذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفا لدى كل اللبنانيين.

وتابع الحريري في بيانه: الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل..

وأوضح أنه احتراما لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري.

كما شدد الحريري أن هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين، مؤكدا أنني طلبت من فخامة الرئيس، أن يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة.