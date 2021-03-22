كورونا يبعد عبدالله الحمدان عن معسكر المنتخب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، إصابة عبدالله الحمدان، لاعب الهلال والمنتخب الأول، بفيروس كورونا.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان نشره عبر حساب المنتخب السعودي على “تويتر”: أظهرت نتائج فحص فيروس “كوفيد-“19 التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر سلامتهم باستثناء اللاعب عبدالله الحمدان التي ظهرت نتيجته إيجابية وعلى ضوء ذلك تم استبعاده .

ودشن “الأخضر” مساء الاثنين معسكره في مدينة الرياض، استعدادا لمقابلة منتخب الكويت وديا، ومواجهة فلسطين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.