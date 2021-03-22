سياسي يمني: طهران تخبيء صواريخها في صنعاء لتشويه التحالف العربي

كشف المحلل والسياسي اليمني محمد جميح ما تقوم به جماعة الحوثي في صنعاء، لأجل تشويه صورة التحالف العربي.

وأضاف جميح على حسابه في تويتر :” يخبئ مرتزقة طهران صواريخها في صنعاء المكتظة بالسكان، ويتعمدون إلحاق الضرر بالمدنيين،ليتسنى للكهنة مأتم يشبعون به لطماً في الخارج،حال استهداف الطيران لتلك الأسلحة”.

وأوضح جميح أنه لم يمر على بلادنا أسوأ من هؤلاء اللصوص المتطهرين والمرتزقة المنتحلين صفات الوطنية والإماميين الملتحفين بعلم الجمهورية.

وعن سياسة الحوثي في اليمن يقول جميح : حوّل مرتزقة إيران باليمن بلادنا إلى ساحة حرب وحقل تجارب تختبر فيه طهران منتجات تصنيعها الحربي ضد مدننا العربية في مأرب والحديدة وتعز وعدن.

كما أدخل هؤلاء المرتزقة الذين انتحلوا صفة “مدافعين” اليمن في بازار طهران،لتصبح البلاد على طاولة المقايضات الإقليمية والدولية.