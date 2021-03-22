البرق يقتل بطلة  السلفادور للألواح الشراعية

لقيت رياضية الألواح الشراعية كاثرين دياز – من السلفادور- مصرعها بعد صاعقة من البرق ، عندما كانت تتدرب لبطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في اليابان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن البرق أصاب دياز البالغة من العمر 22 عاما، وذلك بمجرد دخولها المياه في شاطئ التونكو الذي يبعد نحو 16 كيلومترا جنوب العاصمة سان سالفادور.

وأكد الاتحاد الدولي للألواح الشراعية أن كاثرين جسدت البهجة والطاقة التي تميز رياضة الشراع وتجعلها محببة إلى قلوبنا جميعاً كسفيرة عالمية للرياضة.

وكانت دياز تستعد لبطولة العالم التي من المقرر إقامتها ما بين 29 مايو والسادس من يونيو المقبل.