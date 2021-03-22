لـ 5 سنوات..  تمديد تجميد أموال زين العابدين بن علي في كندا

ابتداءً من الغد، ولمدة 5 سنوات ابتداء تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا، بحسب ما ذكرته وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان.

وكانت حسناء قد أكدت، خلال جلسة عامة برلمانية اليوم الاثنين، أنّ ذلك بفضل مساهمة الوزارة في إعداد ملف يتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج.

وأضافت أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات التي تواجهها.

بينما كشف ‏وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم عن القيمة المالية لأتعاب مكتب المحاماة الأول المكلف بقضايا الأملاك المصادرة بالخارج والمقدرة بـ200 ألف يورو، ، منوها أنه سيتم تكليف مكتب محاماة جديد بالخارج خلال الشهر المقبل.

‏وجاءت إجابة الوزيرين خلال جلسة مساءلة بخصوص مآل القضايا المرفوعة ضد بن علي وعائلته وكل الأشخاص الذين صودرت أملاكهم والإجراءات المتخذة في إطار التعاون الثنائي.

يذكر أن الرئاسة التونسية، كانت قد صرحت أنه جرى تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.