وزير الخارجية الروسي يتعرض للسخرية على الهواء

بعبارة تسخر من تدابير كورونا على كمامته، ظهر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، أمام الكاميرات خلال زيارة إلى الصين.

وكانت لقطات نشرتها وزارة الخارجية الروسية عبر تويتر وتيك توك أظهرت لافروف واضعا كمامة سوداء عليها عبارة :”الحجر الصحي اللعين”.

وكان لافروف يضع كمامة طبية تقليدية، وفق صور نشرتها الخارجية الروسية، خلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي.

وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أن لافروف حصل على الكمامة مع العبارة الساخرة من صحفيين كانوا يرافقونه لمناسبة عيد ميلاده.

وأضافت أن الكمامة تعبر بطريقة ساخرة عن رد الفعل في العالم اجمع إزاء تدابير الحجر المفروضة بسبب جائحة كورونا.