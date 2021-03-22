بصافي 2.2 مليار ريال ..أكبر مبيعات للصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية

بصافي مبيعات هي الأكبر منذ عام، سجلت صناديق الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 985 مليون ريال لترفع بذلك صافي مبيعاتها منذ بداية العام إلى 2.2 مليار ريال.

وبحسب الاقتصادية فقد جاء تسجيل أكبر مبيعات للصناديق الاستثمارية في الأسبوع الماضي بعد تحقيقها إجمالي مشتريات بلغت 454.4 مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت 1.44 مليار ريال.

وكانت تداولات الصناديق الاستثمارية، قد سجلت منذ بداية العام صافي مبيعات بنحو 2.2 مليار ريال، بعد تحقيق مشتريات بنحو 2.25 مليار ريال ومبيعات 3.58 مليار ريال.

ويأتي تحقيق الصناديق لصافي المبيعات، بالتزامن مع ارتفاع متواصل لمكررات السوق، الذي يقترب من 30 مرة، رغم نتائج الشركات المدرجة التي تأثرت بجائحة كورونا.

ومع المسار التصاعدي للسوق، حقق المؤشر العام مكاسب منذ بداية العام تجاوزت 9 في المائة، فيما ارتفع مؤشر “أم تي 30” بأكثر من 10 في المائة خلال الفترة.

كما بلغت قيمة ملكية الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية نحو 219.6 مليار ريال بنهاية 18 مارس الجاري، مقارنة بنحو 223 مليار ريال في الأسبوع السابق.