سر السحابة الضوئية التي أضاءت سماء الرياض اليوم

تفاعل زوار مركز الملك عبد العزيز التاريخي مع العمل الفني الضوئي “السحابة الضوئية بالقطع المكافئ ” المشاركة في احتفالية نور الرياض .

وقد أعد هذا العمل الإستديو الأسترالي أميغو آند أميغو باستخدام أكثر من 1,000 مصباح لجعل الشيء غير المرئي مرئياً للعيان .

ويرى القائمون على العمل أن الاستعانة بمجموعات الألوان والأنماط والتحولات المختلفة، تكشف للإنسان مشاعر قوية، مثل الحب أو السعادة .