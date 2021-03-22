ضربة موجعة.. مسيرة مجهولة تقصف آبار نفط تحتلها إيران بالبوكمال

شنت طائرة مسيرة مجهولة هجمات على آبار نفط خاضعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البوكمال السورية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مسيّرة مجهولة الهوية، استهدفت آبار نفط عند الحدود السورية العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية بريف دير الزور.

وأضاف المرصد السوري، أن الآبار التي جرى استهدافها كانت الميليشيات الإيرانية قد أعادت تأهيلها الفترة السابقة، بعد أن دمرها تنظيم الدولة الإسلامية خلال فترة تواجده وسيطرته على المنطقة.

ونوّه المرصد أن جمعية خيرية تعمل على استقطاب الشبان من أبناء مدينة حمص والمقيمين فيها من مختلف المحافظات، وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكرياً لصالح الميليشيات الإيرانية.

وأوضح أنها تسند للمجندين الجدد حماية وحراسة خط النفط التابع للإيرانيين والممتد من العراق إلى حمص.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الإثنين سقوط 7 قذائف صاروخية على محيط حراقات نفطية لشركة التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة سرمدا الحدودية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.