بالصور: مصرع مقيم وإمرأة وابنتها في حادث مرّوع بالباحة

أدى حادث مروع في مركز نخال التابع لمحافظة القرى بالباحة لوفاة مقيم دهساً تحت عجلات مركبة يقودها شاب برفقة عائلته.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد إنحرفت المركبة مما أدى لانقلابها لتلقي إمرأة وابنتها مصرعها ، فيما أصيب قائد المركبة وحالة أخرى بإصابات وصفت بالخطيرة.

واوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى ونتج عنه عدد من الوفيات والاصابات.

واضاف الزهراني في تفاصيل الحادثة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:44 مساء يوم أمس الاثنين بوقوع حادث انقلاب سيارة يوجد بداخلها عدد من الاشخاص.

واردف الزهراني تم توجيه خمس فرقة اسعافيه من الهلال الاحمر والقيادة الميدانية للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من الصحة.

وعند وصول اول فرقة ومسح الموقع أتضح وجود ثلاث حالات وفاة واصابتين وصفت بالخطيرة بالموقع.