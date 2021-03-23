الكويت.. إجراءات جديدة للمسافرين القادمين ممن تلقوا لقاح كورونا

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي، إعفاء المسافرين القادمين إلى الكويت ممن تلقوا لقاح كورونا المعتمد لدى البلاد من تطبيق الحجر المؤسسي من بعض الفئات.

وأوضح مركز التواصل الحكومي عبر «تويتر»، أنه يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد الفئات التالية:

– من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

– من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع.

– من تعافى من الإصابة بفايروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفايروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.