تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 183 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، بضغوط انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.18 ريال (55.78 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 عند 183.03 ريال (48.81 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 156.89 ريال (41.84 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 مسجلا نحو 122.02 ريال (32.54 دولار).

وعالميا نزل الذهب في السوق الفورية 0.28% إلى 1739.60 دولار للأوقية (الأونصة) في ختام جلسة أمس الإثنين، بعد أن كان هبط 1% في وقت سابق من الجلسة.