فضيحة جنسية تهز البرلمان الأسترالي

نشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية،ي يقومون بـ”أعمال جنسية” في البرلمان، مما اعتبره مراقيون يزيد من ضعف السلطة التنفيذية، التي تتعرض أساسا للانتقاد، بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.

وندد رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بهذه التصرفات معتبرا أنها “مخزية”، علما أن موريسون نفسه في موقع ضعف أساسا، بسبب إدارته لقضايا عدة تتهم في إحداها موظفة زميلا سابقا بالاغتصاب، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ويبدو أن الفيديو والصور والصوتية تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة، قبل أن يكشف عنها مبلّغ، ونشرتها الاثنين صحيفة “ذي أستراليان” ومحطة “تشانل 10”.

وأكد المبلّغ الذي عرّف عن نفسه باسم توم للوسيلتين الإعلاميتين، أن موظفين في الحكومة ونوابا يقيمون أحيانا علاقات جنسية في قاعة الصلاة في البرلمان، لافتا إلى أنهم قد يكونون استقدموا مومسات إلى المبنى.