مقابل 10 مليارات دولار… مايكروسوفت تستحوذ على ديسكورد

كشفت مصادر مطلعة أن شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب تنوي الاستحواذ على شركة ديسكورد لتطبيقات الدردشة وألعاب الفيديو مقابل أكثر من 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر أن ديسكورد تجري محادثات مع مشترين محتملين، منهم مايكروسوفت، مشيرة إلى أن الاحتمال الأقرب هو طرح أسهم ديسكورد للاكتتاب العام بدل بيعها إلى إحدى الشركات.

وتشتهر ديسكورد بخدماتها المجانية التي تتيح للاعبين التواصل عبر رسائل الفيديو، والرسائل الصوتية والنصية.

وأدى البقاء في البيوت، جائحة فيروس كورونا في العام الماضي، إلى زيادة استخدام تكنولوجيا الشركة في الدراسة الجماعية، ودروس الرقص، وجلسات القراءة وغيرها من التجمعات الافتراضية.