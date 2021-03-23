بورصة إسطنبول تواصل تراجعها بنحو 8%

واصلت بورصة إسطنبول تراجعها خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجل مؤشر البورصة الرئيسي أكبر وتيرة تراجع في نحو 8 سنوات أمس الإثنين.

وعُلقت التداولات خلال جلسة أمس الإثنين لنحو ثلاثين دقيقة حينما تراجع مؤشر “بي أي إس تي 100” بنحو 5% ثم بنسبة 7% قبل استئناف التداولات بعد ذلك.

ويأتي هبوط سوق الأسهم بعد قرار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال بعد قرار رفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 17% إلى 19%، وتعيين “شهاب أوغلو” رئيسًا جديدًا.

وأنهى مؤشر “بي أي إس تي 100” تعاملات الإثنين على تراجع بنحو 9.8% إلى 1379 نقطة وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ يونيو 2013.

كما هبط المؤشر بنحو 8.2% عند 1266 نقطة، في تمام الساعة 11:00صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

على الجانب الآخر، ارتفعت العملة التركية أمام الدولار خلال نفس الفترة بنحو 0.2% عند 7.7873 ليرة