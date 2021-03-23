رئيس الوزراء اليمني: #المبادرة_السعودية كشفت #الحوثي وداعميه

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن المبادرة السعودية تضع الميليشيات الحوثية الانقلابية وداعميها في طهران في مواجهة الشعب اليمني، والمجتمع الدولي، وكشفت من يرفض جهود السلام ويصر على استمرار الحرب.

وقال عبد الملك لصحيفة “الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لن تكون عائقاً أمام أي جهود حقيقية وجادة للمضي نحو السلام المستدام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني، هذه المبادرة تضع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي لكشف من يرفض كل جهود السلام ويصر على استمرار الحرب.

وتابع : السلام هدفنا وغايتنا ولطالما ناشدناه دائماً وكررنا أكثر من مرة أهمية توفير الشروط الموضوعية لتحقيقه، ومع ذلك فإن الحكومة ملتزمة بالتعاطي الإيجابي مع كل جهود ومبادرات السلام وستقدم التنازلات انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني.