عاجل… الاتحاد الأوروبي : المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية خطوة إيجابية نحو السلام

رحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأوضح بيتر ستانو المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المبادرة خطوة إيجابية في العملية نحو السلام.

وأشار إلى أنه يشجع جميع الأطراف على المشاركة دون إبطاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة حتى يتم الإعلان فورا عن وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد الاتحاد الأوروبي على أن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لا يزال هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن.