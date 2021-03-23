الفرق النسائية تُغلق ٩٥ منشأةً وتضبط ٩٩٢ مخالفةً في عسير

ضبطت فرق الرقابة النسائية بأمانة منطقة عسير خلال شهري فبراير ومارس الجاري ٩٩٢ مخالفةً متنوعةً في المنشآت التجارية والمشاغل النسائية، وأتلفت ٣٥ منتجًا مجهولة المصدر وأغلقت ٩٥ منشأةً مخالفةً.

وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في انتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملات واستخدام أدوات مجهولة المكونات وسوء نظافة المواد والأدوات المُستخدمة وعدم توفر اشتراطات بلدية وصحية في تلك المنشآت.

وأكدت الأمانة أنها ستكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.