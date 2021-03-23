“الغذاء والدواء” تكشف تأثير الصوديوم في مياه الشرب المعبأة على الصحة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة، لا يشكّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وقالت الهيئة اليوم وعبر “تويتر”: الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعة في مياه الشرب المعبأة، يجب أن تكون بين “100 إلى 500” ملج/ل، وقد وضعت هذه الحدود بناء على درجة استساغة طعم المياه.

وأضافت: تحتوي مياه الشرب المعبأة على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وتابعت: في حال تجاوز كمية الصوديوم في مياه الشرب المعبأة 20 ملج/ل؛ يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خاصة في الحالات المرضية التي تستلزم نظامًا غذائيًّا “قليل الصوديوم”.