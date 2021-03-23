محافظ ضرماء يدشن “أسبوع المياه”.. ويمنح المشاركين دروعا تذكارية

دشن محمد بن عبدالعزيز الثاقب، محافظ محافظة ضرماء، اليوم (الثلاثاء)، أسبوع البيئة لعام 1442 هجرية، تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”.

جاء ذلك بمقر مخيم المياه على طريق السيباني بمحافظة ضرماء، تحت إشراف مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرماء، وبحضور مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، ونشطاء مجال البيئة.

وشهدت الفعالية تسليم محافظ ضرماء شهادات الشكر للجهات الحكومية المشاركة، ودروع تذكارية للنشطاء في مجال البيئة.

ومن جانبه، وجه الدكتور فهد بن عايض بن محيا، مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرماء، الشكر الجميع، على الحضور والمشاركة في الفعالية.