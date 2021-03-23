رئيس الوزراء الإثيوبي: الملء الثاني للسد في موعده.. ولا نريد حربًا مع السودان

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي، أنَّ الملء الثاني للسد الإثيوبي في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية».

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: «لا نريد حربًا» مع السودان.

فيما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنَّ أديس أبابا ملتزمة بالمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن السد الإثيوبي، منوهة إلى أنَّ الطلب المقدم لإشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات السد الإثيوبي «غير مجدٍ».