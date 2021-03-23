الترجمة في المرافق العمومية و تأثير #كورونا.. حوار بين “المذكوري” و”كارمن فاليروغارسيس”

تفتتح “جمعية المكونين والباحثين ومهنيي الترجمة في المرافق العمومية”، AFIPTISP”. في إسبانيا مساء الخميس، 25 مارس 2021 دورتها، التي تضم العديد من المؤتمرات و المقابلات و الأنشطة المهمة في مجال الترجمة و تقنياتها و مهاراتها. وقد انتخب المذكوري رئيسا لها في بداية السنة الجارية.

وتبدأ الجمعية هذه الدورة بمقابلة مهمة في تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس مع الدكتورة، كارمن فاليروغارسيس،الأستاذة في جامعة الكالا ومؤسسة الجمعية، لمناقشة تطور ومستقبل الترجمة وتأثير التقنيات الجديدة و جائحة كورونا Covid-19 على مجال البحث العلمي في ما يتعلق بالترجمة في السنوات الأخيرة في إسبانيا.

ويتناول اللقاء العديد من النقاط في مجال الترجمة، من أهمها:

تطور ومستقبل الترجمة في المرافق العمومية.

تأثير وأثر التكنولوجيا الحديثة على مستقبل الترجمة في المرافق العمومية.

تأثير جائحة كورونا على الترجمة في المرافق العمومية.

ويدير المقابلة الدكتور،محمد المذكوري المعطاوي ،الأستاذ بقسم اللغويات في جامعة مدريد المستقلة منذ عام 1994، والذي يعد علامة في مجال الترجمة واللغويات، وعلومها المختلفة، فهو الحاصل على الدكتوراه في اللغويات من جامعة مدريد المستقلة (1993) ، ودكتوراه في فقه اللغة من جامعة كومبلوتنسي بمدريد (2005).

كما تعاون كأستاذ زائر مع جامعات الدار البيضاء (المغرب) ودمشق والقاهرة وليتشي ولند ، واشتغل نائبا لمدير قسم اللغويات واللغات الحديثة والمنطق وفلسفة العلوم في جامعة مدريد المستقلة والمدير السابق بالتعاون لبكالوريوس الترجمة والترجمة الفورية في نفس الجامعة ، وهو أحد مؤسسي درجة الترجمة التحريرية والشفوية في جامعة مدريد المستقلة.

يذكر أن “جمعية المكونين والباحثين ومهنيي الترجمة في المرافق العمومية “”AFIPTISP هي جمعية من المدربين والباحثين والمتخصصين في الترجمة والترجمة الشفوية التي تنمي مهارات أعضائها من أجل تحسين الخدمة للمواطنين، في مجالات اللغة والتواصل من خلال الترجمات التي يقوم بها متخصصون مؤهلون.

وتضم الجمعية مترجمين تحريريين وفوريين، كرسوا حياتهم للبحث في الترجمة التحريرية والشفوية في الخدمات العامة (TISP)، كما تضم المدربين الذين يهتمون بالأجيال الجديدة من المهنيين.

وتهتم الجمعية بالتدريب والنشر من خلال “الدورات ، المؤتمرات ، الندوات العلمية ، الندوات عبر الإنترنت ” المتاحة للأعضاء وعامة الناس.