وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي قصفت مخيمات للنازحين غرب مأرب بالأسلحة الثقيلة

أعرب وزير الإعلام اليمني، عن إدانة واستنكار الحكومة اليمنية، عن قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتعمد لأحد مخيمات النازحين غرب محافظة مأرب بالأسلحة الثقيلة، دون اكتراث بسلامة وحياة المئات من الأطفال والنساء في المخيم، بعد ساعات من وصول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى المحافظة.

وحذر من استمرار مليشيا الحوثي في القصف العشوائي للأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مأرب والذي يشكل تهديد لسلامة (2،707،544) مدني منهم 2،231،000 نازح غالبيتهم من النساء والأطفال،في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.