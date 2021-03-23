المعارضة التركية: أردوغان أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل

اتهمت المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل، بعد تسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية، بإقالة محافظ البنك المركزي، بعد زيادة أسعار الفائدة.

وأُقيل ناجي أغبال، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عين أردوغان أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية

وقال فايق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، موجها حديثه لأردوغان، إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على 10% من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة.

وقال زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو.