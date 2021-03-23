بالأرقام..  وفيات وإصابات جديدة بكورونا في الكويت والأردن

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، في حين تم تسجيل 13 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1202 حالة من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم شفاؤها من الفيروس 206180.

وبلغت نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات 92.9%.

وفي الأردن 92 وفاة و 9003 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، بالر غم من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذت في البلاد.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أقالت مسؤولين بسبب حادث مستشفى السلط الذي راح ضحيته العديد من المرضى بسبب نقس الأكسجين.