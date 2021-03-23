الصحة العالمية تحذر من توزيع لقاحات كورونا  بين دول العالم

” يهدد بآثار اقتصادية سلبية “، بهذه العبارة حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم المساواة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة.

وبحسب ما ذكره موقع فوربس، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال : ” إن بعض الدول تتسابق لتلقيح كل سكانها في حين أن دولا أخرى ليس لديها أي شيء”.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أن انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة للوباء في تزايد.

وأوضح أن الهوة بين عدد اللقاحات التي أعطيت في الدول الغنية وتلك التي أعطيت عبر منصة كوفاكس تتزايد وتصبح يوما بعد يوم فاضحة أكثر.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العالمي في كلمته خلال اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إلى توزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل بين الدول، لضمان السيطرة على الجائحة، وتعافي الاقتصاد.