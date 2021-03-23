الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ هجوم كولورادو الذي أوقع 10 قتلى

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هوية المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو.

وقالت إنه يدعى أحمد العيسى، 21 عاما، مقيم في مدينة أرفادا بكولورادو، متحفظة على جنسيته.

وأكدت الشرطة أن حالة “العيسى” كانت مستقرة بعد إصابته في الرجل وإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وذكرت أن الادعاء وجه إليه اتهامات رسمية بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى، بينما لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الهجوم.

وقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة بعملية إطلاق نار في محل “كينغ سوبرز” بمدينة بودلير مساء أمس الإثنين.