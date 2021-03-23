متحدث مليشيا الحوثي يهرب من الحقائق.. وينسحب أمام ضيوفه على الهواء مباشرة

لم يستطع محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي الصمود أما ضيوفه، حيث اضطر للانسحاب على الهواء مباشرة.

وكان البخيتي قد ظهر في مداخلة على الهواء مباشرة على قناة فرانس 24 ، وعندما ووجه بانتهاكات الحوثي، راوغ في حديثه قائلا: سأتوجه بحديثي للمشاهد العربي، طالما أن الضيوف لا يفهمون ما أقوله”.

لترد عليه إحدى الضوف في البرنامج قائلة :” نحن عرب وأنت تتحدث عربي، يكفي مزايدات”.

من جانبه سخر المحلل والسياسي اليمني محمد جميح من انسحاب البخيتي قائلا :” تُرى ما الذي أغضب والي ذمار محمد البخيتي حتى قرر الانسحاب من البرنامج”!

وأضاف :” هو قال إنه سيتوجه بحديثه للمشاهد العربي لأن ضيوف البرنامج لا يفهمونه وردت عليه إحدى الضيوف بأنه يتكلم العربية وهم يفهمون العربية ولا داعي للتحذلق. وعلى الفور انسحب الفقيه المؤدلج أمام الكاميرا.. ليش يا “ولي”.