دونيس مدربا لنادي #الوحدة

أعلن نادي الوحدة،مساء اليوم، رسمياً التعاقد مع مدرب نادي الهلال السابق اليوناني دونيس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم.

و يعد المدرب اليوناني صاحب الـ48 عاماً، والمولد في ألمانيا في 22 أكتوبر من عام 1969، هو أول لاعب يوناني على الإطلاق يلعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخلال مسيرته لعب لاعب الوسط اليوناني السابق لستة فرق مختلفة باليونان، وإنجلترا، إذ لعب لفرق باس جيانينا، باناثينايكوس اليوناني، بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، أيك آثينا اليوناني، شيفيلد يونايتد الإنجليزي، هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وشارك مع المنتخب اليوناني في 24 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.

تولى دونيس تدريب تسعة فرق مختلفة سواء بأوروبا، أو بالدول العربية، ولعل أبرز تجاربه في المنطقة العربية كانت خلال موسم 2015-2016 مع الهلال السعودي، وموسم 2016-2017 رفقة الشارقة الإماراتي.

وتوج خلال مسيرته كمدير فني بثمان بطولات، كانت أبرزها على الإطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد السعودي رفقة فريق الهلال خلال موسم 2015-2016.

وتعد طريقة لعبه المفضلة هي : 1-3-2-4، وخاض مع جميع الفريق التي تولى إدارتها الفنية 485 مباراة، خسر خلالها 125، وفاز في 126 مواجهة.